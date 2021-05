इस बार संक्रमण दर पहले से कई गुना ज्यादा, कोविड से जान गंवाने वालों के प्रति भावुक हुए पीएम मोदी, कहा सभी लोगों को मेरी श्रद्धांजलि

वाराणसी. PM Modi Virtual Meeting with Doctors and Frontline Workers. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Corona Virus) की सेकेंड स्ट्रेन से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की स्थिती जानी। उन्होंने वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य मेडिकल कर्मियों के साथ संवाद कर शहर में कोविड के सेकेंड स्ट्रेन को लेकर स्थिति और व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही कोरोना की थर्ड स्ट्रेन को काबू में करने के लिए अपने सुधाव भी दिए। इस दौरान वाराणसी के जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

तीसरी लहर को लेकर ली जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की सेकेंड लहर रोकथाम की स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से तीसरी लहर को लेकर की गई व्यवस्था की जानकारी ली। पीएम मोदी ने अपने संवाद में उन सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अप्रित की जिन्होंने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। पीएम ने कहा कि सेकेंड वेव में कई मोर्चों पर एक साथ लडना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। बनारस सिर्फ काशी के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का केंद्र है। बिहार के लोग भी काशी पर निर्भर हैं। ऐसे में यहां के लिए कोरोना चुनौती बनकर आया है। यहां के हेल्‍थ सिस्‍टम पर सात सालों में जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फ‍िर भी यह असाधारण हालात रहे। इस दबाव को संभालना संभव रहा। पीएम ने कहा कि कोरोना से युद्ध में फ्रंट लाइन वर्कर फील्ड कमांडर की तरह हैं। किसी भी युद्ध में फील्ड कमांडर की भूमिका अहम होती है।

सबकी सेवा में जुटा काशी

प्रधानमंत्री ने कहा‍ कि 2014 में जब मुझे सांसद बनाकर बनारस ने भेजा तब धन्यवाद ज्ञापन के समय हमने कुछ देने का वादा नहीं किया बल्कि कुछ मांगा। काशी को स्वच्छ बनाने का लोगों से वादा मांगा। मेरी काशी के लोग सबकी सेवा में जुटे हैं। कई व्यापारियों ने खुद आगे आकर अपनी दुकानें बंद की। यह सेवा भाव किसी को भी अभिभूत कर देगा।

अस्पताल के कामकाज की समीक्षा

वाराणसी में बीते दिनों पंडित राजन समेत कुछ अन्य अस्पतालों में कोविड को लेकर ठीक से इलाज न करने की शिकायतें मिल रही थीं। पीएम मोदी ने पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल सहित वाराणसी के अन्य छोटे-बड़े अस्पतालों का निरीक्षण कर तैयारी का जायजा लिया। बीएचयू के स्टेडियम में डीआरडीओ और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयासों से हाल में अस्थाई कोविड अस्पताल शुरू किया गया था। पीएम मोदी जिले के गैर-कॉविड अस्पतालों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी करेंगे।

ये भी पढ़ें: चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को यूपी सरकार देगी 25 फीसदी सब्सिडी

Reviewing COVID-19 situation in Kashi with doctors and frontline workers working there. https://t.co/eIg562g009