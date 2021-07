PM Modi Varanasi Visit Update: वाराणसी से पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा अभूतपूर्व तरीके से योगी सरकार ने संभाला कोरोना प्रकोप

वाराणसी. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। उन्होंने बीएचयू में बटन दबाकर 1500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। बता दें कि इस साल मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का यह पहला दौरा है और करीब आठ महीने बाद वह यहां पहुंचे हैं। बीएचयू ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यूपी के लिए पहले भी योजनाएं तैयार होती थीं, लेकिन 2017 से पहले लखनऊ से रोड़ा लग जाता था। मुख्यमंत्री योगी हर काम पर बारिकी से नजर रखते हैं और उस काम को खुद ही संभालते हैं। पीएम ने कहा सीएम योगी काशी से लेकर पूरे प्रदेश में हो रहे कामों की निजी तौर पर निगरानी करते हैं।

Today, Yogi ji himself is working hard. People of Kashi can see how he comes here regularly and inspects every development project and quickens the work. He works like this for the entire state, goes to every district: PM Narendra Modi in Varanasi

नियंत्रण में माफिया राज

पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी यूपी को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। 'माफिया राज' और आतंकवाद पर काबू पा लिया गया है। आज महिलाओं पर नजर रखने वाले अपराधी जानते हैं कि वे कानून से नहीं छिप पाएंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व की गैर-भाजपा सरकारों पर भी इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा, 'यहां इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य ढांचे के अभाव में छोटे-छोटे संकट भी विकराल हो जाते थे। यह तो बीते 100 सालों में दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत और महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय हैं। मैं यूपी में कोरोना वॉरियर्स और इस संकट से निपटने वाली पूरी टीम का आभारी हूं। आप लोगों ने जिस तरह से दिन रात जुटकर काशी में व्यवस्थाएं खड़ी कीं, वह बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुड़े लोगों को फोन करता था तो वह मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी।'

He (CM Yogi Adityanath) is quickly moving forward in making a modern UP, there is rule of law in UP today. 'Mafia raj' and terrorism have been brought under control. Today, criminals who cast an eye on women know that they won't be able to hide from the law: PM Modi in Varanasi pic.twitter.com/QjJdlpNauw