बेटी जैसा मानने का दिया था भरोसा, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

यह मामला मार्च 2021 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि उनकी पांच बेटियां हैं, जिनमें से तीन की शादी हो चुकी थी। कक्षा-7 में पढ़ने वाली चौथी बेटी को पट्टीदार रमेश ने अपनी संतान मानकर पालन-पोषण और शादी की जिम्मेदारी लेने का झांसा दिया था। लेकिन घर ले जाने के बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।