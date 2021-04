रेलवे चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें मुंबई से यूपी बिहार के लिये

कोरोना के दूसरे चरण की दस्तक के बाद मुंबई से घर लौटने वालों के लिये रेलवे चला रहा है Special Train from Mumbai to UP Bihar । वाराणसी, गोरखपुर, पटना, दानापुर, दरभंगा और गुवाहाटी जाने वाली ये सभी ट्रेनें प्रयागराज से होकर गुजरेंगी।