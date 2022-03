दुनिया का पहला 'स्कूल ऑफ राम' तैयार करेगा रामायण आधारित ग्रंथालय, पहली बार सभी ग्रथों की जानकारी एक ही जगह

स्कूल के संस्थापक, संयोजक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यनरत विद्या भारती के पूर्व छात्र प्रिंस तिवाड़ी ने बताया कि 24 मार्च को स्कूल ऑफ राम को एक वर्ष पूरा हो जाएगा। स्कूल ऑफ राम रामायण में प्रबंधन नामक एक माह के प्रमाणपत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है।

School of Ram: शास्त्रों में लिखा है- धारयति इति धर्मम्' अथार्त "धर्म" शब्द की उत्पत्ति "धारण" शब्द से हुई है यानी कि जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। यह धर्म ही है जिसने समाज को धारण किया है। इसी भाव को आत्मसात करते हुए श्रीराम के आदर्शों व रामायण के संस्कारों को अभिनव तरिकों से जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुए विश्व के पहले वर्चुअल विद्यालय 'स्कूल ऑफ राम' में आगामी दिनों में रामायण में प्रबंधन की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल के संस्थापक, संयोजक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यनरत विद्या भारती के पूर्व छात्र प्रिंस तिवाड़ी ने बताया कि 24 मार्च को स्कूल ऑफ राम को एक वर्ष पूरा हो जाएगा।

Ramayan Based Library in World's First School of Ram