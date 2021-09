वाराणसी-गोरखपुर के बीच शुरू होगी यूपी की पहली सीप्लेन सेवा, दोनों शहरों को मिलेंगे कई फायदे

UP's first seaplane service will start between Varanasi-Gorakhpur- योगी सरकार (UP Government) ने वाराणसी से गोरखपुर के बीच राज्य के पहले सीप्लेन रूट सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।