महिला शिक्षकों के नाम के आगे 'सुश्री' या 'श्रीमती' लगाना जरूरी नहीं, योग्यता के आधार पर चयन

Using Shrimati or Sushree Words not Compulsary for Woman Teachers - महिला टीचर्स को अपने नाम के आगे श्रीमती या सुश्री का प्रयोग करना अब अनिवार्य नहीं होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के महिला महाविद्यालय की एक महिला टीचर ने इस बार में एक मुहिम शुरू की थी। उनकी मुहिम रंग लाई है। अब किसी भी महिला टीचर को अपने नाम से पहले अपनी वैवाहिक स्थिति की पहचान बनाने के लिए सुश्री या श्रीमती जैसे शब्दों का प्रयोग अनिवार्य नहीं करना होगा।