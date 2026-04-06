6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

गंगा में नाव पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी गंगा में नाव पर बिरयानी खाने का वीडियो सामने आया था। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Apr 06, 2026

up police

उत्तर प्रदेश पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी गंगा में नाव पर बिरयानी खाने का वीडियो सामने आया था। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गंगा के बीच डीजे बजाया और की शराब पार्टी

वीडियो में कुछ युवक नाव पर डीजे बजाकर फिल्मी गानों पर नाचते और शराब पीते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मीरजापुर के बड़ी शीतला मातामंदिर में बधावा ले जाने के दौरान का हो सकता है। परंपरा के अनुसार, माझी समाज के लोग नाव से माता के दर्शन के लिए जाते हैं। आरोप है कि इसी यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गंगा के बीच डीजे बजाया और शराब पार्टी की।

आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

गौरतलब है कि गंगा की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में नदी के बीच डीजे बजाने, शराब पीने और किसी भी तरह की पार्टी करने पर रोक लगी हुई है। इससे पहले भी गंगा में नाव पर इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया था।

अब इस नए वीडियो को भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो कब और कहां का है। अधिकारियों का कहना है कि सबूत जुटाने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 02:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / गंगा में नाव पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में रेलवे ट्रैक के किनारे मिली AK-47 राइफल, मैगजीन में भरी थी गोलियां

jhunjhunu elderly couple suicide swami sehi village surajgarh
वाराणसी

वाराणसी में चोरी के गहने बेच बीवी संग मनाया हनीमून, लौटते ही हथकड़ी ने किया स्वागत

varanasi news, varanasi police, honeymoon, up news, up top news
वाराणसी

गंगा में इफ्तार पार्टी के बाद शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, सच पता लगाने में जुटी पुलिस

वाराणसी

अप्रैल में बदला मौसम का मिजाज, बेमौसम बारिश से लोगों को राहत, देखें लेटेस्ट अपडेट

uttar-pradesh-weather-heavy-rains-alert-in-next-120-hours-imd-issued-warning-in-18-districts-of-up
वाराणसी

काशी में मानसून जैसे हालात, 3 डिग्री गिरा पारा, 8-9 अप्रैल को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

mausam-vibhag
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.