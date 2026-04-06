गंगा में नाव पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

वीडियो में कुछ युवक नाव पर डीजे बजाकर फिल्मी गानों पर नाचते और शराब पीते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मीरजापुर के बड़ी शीतला मातामंदिर में बधावा ले जाने के दौरान का हो सकता है। परंपरा के अनुसार, माझी समाज के लोग नाव से माता के दर्शन के लिए जाते हैं। आरोप है कि इसी यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गंगा के बीच डीजे बजाया और शराब पार्टी की।