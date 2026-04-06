अप्रैल में बदला मौसम का मिजाज, बेमौसम बारिश से लोगों को राहत, देखें लेटेस्ट अपडेट

रविवार को जिले में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। यह इस सीजन की पांचवीं बेमौसम बारिश है और अभी इसका सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक गरज-चमक, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 और 9 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना है।