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Ahmedabad Video news: नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों से नम्रता से व्यवहार करने की ली शपथ
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Ahmedabad Video news: नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों से नम्रता से व्यवहार करने की ली शपथ

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मंगलवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल और मानसिक आरोग्य (मेंटल) अस्पताल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों और उनके परिजनों से हमेशा मधुर वाणी और नम्रता से व्यवहार करने की शपथ ली। सिविल अस्पताल में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने नर्सिंग कर्मचारियों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए बधाई दी।

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अहमदाबाद

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Omprakash Sharma

May 12, 2026

Ahmedabad: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मंगलवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल और मानसिक आरोग्य (मेंटल) अस्पताल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों और उनके परिजनों से हमेशा मधुर वाणी और नम्रता से व्यवहार करने की शपथ ली। सिविल अस्पताल में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने नर्सिंग कर्मचारियों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए बधाई दी। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने कहा कि निस्वार्थ सेवा, करुणा और मानवता ही नर्सिंग पेशे की असली पहचान है। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रदर्शनी और अन्य रचनात्मक कार्यक्रम भी हुए।

दूसरी ओर, मानसिक आरोग्य अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से नर्सिंग स्टाफ का पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में दरियापुर विधायक कौशिक जैन, मोर्चा के नगर प्रमुख उमंग सरवैया, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय चौहाण, स्थानीय पार्षद और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है, जो खड़े रहकर मरीजों की सेवा करता है और भावनात्मक दबाव में भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है।

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#AhmedabadNews

Published on:

12 May 2026 10:16 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Ahmedabad Video news: नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों से नम्रता से व्यवहार करने की ली शपथ

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