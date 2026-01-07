कॉलेज के ट्रस्टी समेत दो पर रिश्वत लेने का आरोप, वॉचमेन तीन लाख की नगदी के साथ गिरफ्तार

Ahmedabad: शहर के गुलबाई टेकरा स्थित वेध श्री एमएम पटेल कॉलेज आफ एजुकेशन (पंकज विद्यालय कैंपस) में रिश्वत निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को तीन लाख की रिश्वत लेते हुए वॉचमैन मुरली मनोहर झंडोल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

आरोप है कि यह राशि कॉलेज ट्रस्टी की ओर से मांगी गई थी, जो ट्रैप के दौरान फरार हो गया।एसीबी के अनुसार इस मामले में शिकायतकर्ता कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उनकी पेंशन व अन्य भुगतान के लिए ट्रस्टी के हस्ताक्षर की जरूरत थी। आरोप है कि इस कार्य के लिए ट्रस्टी अमीन ने रिश्वत के रूप में पांच लाख रुपए की रिश्वत के रूप में मांग की थी।

इसके लिए दो लाख रुपए पहले ही दे दिए और बाद में तीन लाख रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायकर्ता से शेष तीन लाख रुपए कॉलेज के वॉचमैन झंडोल को देने की बात कही गई थी। इस राशि को शिकायतकर्ता देना नहीं चाहते थे और उन्होंने एसीबी को शिकायत कर दी। बुधवार को पंकज विद्यालय परिसर में ट्रैप की कार्रवाई की गई, जहां वॉचमैन को 3 लाख की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ा। इस मामले में मुख्य आरोपी व ट्रस्टी फरार हैं।