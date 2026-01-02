बालासिनोर में फैल रही बीमारियों को लेकर कांग्रेस का प्रहार

Ahmedabad. Godhara. गुजरात प्रदेश कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि सरकार की लापरवाही से बालासिनोर में बीमारियां फैल रही हैं। दो माह से लगातार कोलेरा और अन्य रोगों के मामले सामने आ रहे हैं, अनेक मरीज उपचाराधीन हैं। बीमारियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है।कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के बारहवें दिन की शुरुआत बालासिनोर से हुई और यात्रा ओथवाड, रायोली, देव, आगरवाडा, थाणासावली होते हुए लुणावाड़ा पहुंची। रास्ते में स्थानीय नागरिकों ने यात्रा का स्वागत किया।

चावड़ा ने इस मौके पर कहा कि बालासिनोर के बाहर डंपिंग साइट पर हानिकारक केमिकल वेस्ट फेंका जाता है, जिससे 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रदूषित है। आरोप लगाया कि इससे कुओं से लाल रंग का रसायनयुक्त पानी निकल रहा है और लोगों को सांस व अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं की मिलीभगत से यह सब हो रहा है।

मनरेगा में भी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी ने कहा कि महिसागर जिले में नल से जल और मनरेगा योजनाओं में बड़े भ्रष्टाचार हुआ है। स्मार्ट मीटर लगाने में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल आया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को कांग्रेस विधानसभा तक ले जाएगी।