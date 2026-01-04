इंदिरा ब्रिज पर दरार, गड्ढे सरकार ने कहा स्ट्रक्चर में खामी नहीं

Ahmedabad: साबरमती नदी पर बने अहमदाबाद-गांधीनगर को जोड़ने वाले इंदिरा ब्रिज में दरारें और गड्ढों की खबर ने हजारों वाहन चालकों में चिंता फैला दी है। यह स्थिति इसलिए और गंभीर मानी जा रही है क्योंकि शहर का व्यस्ततम सुभाष ब्रिज पहले ही बंद किया जा चुका है। ऐसे में इंदिरा ब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ गया है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।इंदिरा ब्रिज पर दरारें एवं गड्ढे दिखाई देने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत सफाई दी। सरकार का कहना कि दिखाई दे रही दरारें कोई स्ट्रक्चरल खामी नहीं है, बल्कि एक्सपान्शन जॉइंट हैं, जिसे इंजीनियरिंग के नियमों के अनुसार रखा जाता है ताकि तापमान में बदलाव से पुल की संरचना प्रभावित न हो।
सरकार ने दावा किया कि हाल ही में एक कंपनी की ओर से तकनीकी ऑडिट किया गया है और ब्रिज सुरक्षित है। कहा गया है कि उप कार्यपालक इंजीनियर और कार्यपालक इंजीनियर ने संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट दी कि ब्रिज में कोई संरचनात्मक समस्या नहीं है। बावजूद इसके, नागरिकों का कहना है कि सुभाष ब्रिज बंद होने के बाद इंदिरा ब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ा है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता जरूरी है।
