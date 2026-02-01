20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: 42 नमूने जांच को भेजे, 7 इकाइयों पर जुर्माना

Ahmedabad: महानगरपालिका के हेल्थ विभाग की फूड शाखा ने शुक्रवार को शहर के अलग-अलग जोन और वार्डों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की। इस दौरान कुल 42 खाद्य वस्तुओं के नमूने लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए।फूड विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान कई इकाइयों में [&hellip;]

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 20, 2026

Ahmedabad: महानगरपालिका के हेल्थ विभाग की फूड शाखा ने शुक्रवार को शहर के अलग-अलग जोन और वार्डों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की।

इस दौरान कुल 42 खाद्य वस्तुओं के नमूने लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए।फूड विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान कई इकाइयों में अनियमितता पाई। जिन प्रतिष्ठानों से जुर्माना वसूला गया उनमें बेहरामपुरा स्थित एक इकाई से 3000 रुपए, सैटेलाइट स्थित इकाई से 10000, सरखेज बावला हाईवे स्थित इकाई से 10000, आंबली बोपल रोड क्षेत्र की इकाई से 5000, जमालपुर से 2000, पालडी से 13000 रुपए औरवेजलपुर से 10000 रुपए वसूले गए।

कुल मिलाकर 53,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मनपा ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

20 Feb 2026 10:10 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: 42 नमूने जांच को भेजे, 7 इकाइयों पर जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

46 बच्चों को मिला नया स्पीच प्रोसेसर

Sola civil hospital
अहमदाबाद

दुर्लभ मामला: 10 वर्ष के बच्चे के मूत्राशय से निकाली 90 ग्राम की पथरी

LG Hospital Ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद मेट्रो से जुड़ी शिकायतें अब दो पुलिस थानों में दर्ज होंगी

Ahmedabad Metro train
अहमदाबाद

रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी ने दिया 27.50 करोड़ का दान

अहमदाबाद

भाटीया रेलवे स्टेशन का 6.42 करोड़ से व्यापक पुनर्विकास कार्य लगभग पूरा

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.