अहमदाबाद

करुणा मंदिरों और श्वान शेल्टर में व्यवस्थाएं देखीं

भटके हुए बीमार और घायल श्वानों के उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था मानवीय दृष्टिकोण से की जा रही है।

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 21, 2025

अहमदाबाद शहर के पालडी स्थित पारस धाम यूथ की ओर से रविवार को महानगरपालिका (मनपा) संचालित पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) की गतिविधियों का अवलोकन किया। संगठन के सदस्यों ने दाणीलिमडा स्थित सिक डॉग शेल्टर और करुणा मंदिर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

इस समूह में शामिल युवाओं का कहना है कि भटके हुए बीमार और घायल श्वानों के उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था मानवीय दृष्टिकोण से की जा रही है। इसी तरह करुणा मंदिरों में गौ-सेवा के अंतर्गत पशुओं की देखभाल और कल्याण की गतिविधियां भी संवेदनशीलता से संचालित हो रही हैं।

21 Dec 2025 09:33 pm

