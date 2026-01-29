कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी को बनाई जा रहीं सड़कें

Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद मनपा ने शहर की सड़कों को बेहतर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। दावा किया है कि शहर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से 26 जनवरी 2026 तक शहर के सभी सात ज़ोन और रोड प्रोजेक्ट विभाग में कुल 8.45 लाख मीट्रिक टन सड़क कार्य पूरा किया है, जो मनपा के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है।

मनपा के अनुसार इस वर्ष मध्य जोन में 30 हजार मीट्रिक टन, पूर्व जोन में 1 लाख मीट्रिक टन, उत्तर जोन में 74 हजार मीट्रिक टन, दक्षिण में 86 हजार , पश्चिम में 78 हजार , दक्षिण-पश्चिम में 44 हजार और उत्तर पश्चिम जोन में 1.35 लाख मीट्रिक टन सड़क कार्य हुआ है। इसके अलावा रोड प्रोजेक्ट विभाग ने अलग से 2.51 लाख मीट्रिक टन सड़क कार्य पूरा किया है।

पिछले छह वर्षों की स्थिति

मनपा के अनुसार पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि मनपा ने सड़क विकास में लगातार प्रगति की है। वर्ष 2021-22 में 5.51 लाख मीट्रिक टन, 2022-23 में 7.45 लाख मीट्रिक टन, 2023-24 में 7.77 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में 7.60 लाख मीट्रिक टन सड़क कार्य हुआ था। इस बार का आंकड़ा इन सभी वर्षों से अधिक है और वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर 9.50 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। मनपा का मानना है कि यह प्रगतिशील कदम न केवल दैनिक नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाएगा बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए अहमदाबाद को विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क से लैस करेगा।