दाणीलीमडा में आरोपी के घर पर चला हथौड़ा, 2500 वर्गफीट में बना था आवास

अहमदाबाद महानगरपालिका ने गुरुवार को दाणीलीमडा क्षेत्र में दो मंजिले मकान को अवैध अतिक्रमण के रूप में गुरुवार को ढहा दिया। यह मकान आरोपी रफीक उर्फ वेपारी का था जिसके खिलाफ वसूली और धमकी जैसे आरोप लगे हुए थे। इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था।मनपा के अनुसार बहेरामपुरा (पूर्व) वार्ड में स्थित यह अवैध आवासीय निर्माण ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक फैला हुआ था और लगभग 2500 वर्गफीट क्षेत्रफल में बना था।मनपा ने पहले ही इस संबंध में नोटिस जारी भी किए थे, लेकिन मालिक ने निर्माण स्वयं नहीं हटाया। इसके बाद पुलिस स्टेशन की सुरक्षा के तहत मनपा की टीम ने गुरुवार को इसे तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ लगभग 20 मामले दर्ज हैं। इस बीच मकान भी अवैध रूप से बनाया गया था।