30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद
Video News: किराए पर टैक्सी बुक कर चालक को लूटने वाले तीन गिरफ्तार
Play video

Video News: किराए पर टैक्सी बुक कर चालक को लूटने वाले तीन गिरफ्तार

शहर क्राइम ब्रांच ने लूटी हुई कार व अन्य मुद्दामाल किया जब्त, दो और मामलों की गुत्थी सुलझाई। एप्लीकेशन के जरिए बुक की थी टैक्सी, चालक को झुंडाल क्षेत्र के पास ले जाकर लूट ली थी कार, मोबाइल और नकदी। उसके बाद दो और लोगों को लूटने का आरोब कबूला।

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

May 30, 2026

अहमदाबाद. किराए पर टैक्सी बुक करके टैक्सी के ड्राइवर के पास से नकदी, आभूषण और उसकी कार लूटने के आरोप में क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन लोगों को पकड़ा है। उनके पास से लूटी हुई कार व अन्य मुद्दामाल जब्त किया है। आरोपियों की पूछताछ में दो मामलों की गुत्थी सुलझने की बात सामने आई है।

पकड़े गए आरोपियों में मोइनखान उर्फ मार्शल पठान (26), आसिफ शेख (32) और अजय देवीपूजक (21) शामिल है। इनके विरुद्ध अहमदाबाद शहर के आनंदनगर और अहमदाबाद ग्रामीण के केराला जीआइडीसी थाने में दो मामले दर्ज हैं। आरोपपोयं ने कडी से एक व्यक्ति तथा महिला को थोल जाने के लिए कार में बिठाया और फिर रास्ते में केनाल के पास उनके पास से सात सौ रुपए लूटने का आरोप कबूला है। इसके अलावा बोपल से एक यात्री को घमा लेजाने को बिठाया और रास्ते में उसके पास से दो सौ रुपए और मोबाइल फोन लूटने का आरोप भी कबूला है। इससे पहले इन्होंने 25 मई को एक एप से कार टैक्सी बुक की और चालक को झुंडाल सर्कल के पास ले जाकर उसके पास से कार, मोबाइल फोन व नकदी लूट ली थी। फिर इस कार के जरिए अन्य लोगों को लूटा। इन तीनों आरोपियों को सूचना के आधार पर विशाला ब्रिज से सुएज फार्म जाने वाले मार्ग से पकड़ा है। इनके पास से एक कार, एक रिक्शा, चाकू सहित पौने नौ लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 May 2026 10:29 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: किराए पर टैक्सी बुक कर चालक को लूटने वाले तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

मुंबई-अहमदाबाद के बीच 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

2 Superfast Special Trains Between Mumbai and Ahmedabad
अहमदाबाद

राजकोट : सांढिया फोरलेन ब्रिज के निर्माण में दिखीं खामियां, पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण

Flaws Detected in Construction of Sandhiya Four-Lane Bridge; Office Bearers Conduct Inspection
अहमदाबाद

गुजरात में गर्मी का सितम बरकरार, अहमदाबाद सबसे गर्म शहर

Heat wave
अहमदाबाद

आइआइटी गांधीनगर का अध्ययन- हर्बल सिगरेट भी तंबाकू की सिगरेट जितनी ही हानिकारक

Herbal Cigrate
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में ऑटो रिक्शा में सफर करना हुआ महंगा, चालकों ने खुद बढ़ाया किराया

Auto file photo
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.