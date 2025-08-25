Video: सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मौजूद रहेगी डीईओ की टीम

Ahmedabad. शहर के खोखरा क्षेत्र में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के 10वीं के छात्र की चाकू मार कर हत्या करने की घटना के बाद से अभिभावकों में रोष व्याप्त है। इसे देखते हुए घटना के बाद से बंद स्कूल में सोमवार से सुरक्षा व्यवस्था के बीच ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। अन्य क्लास की पढ़ाई भी जल्द शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी।

मंगलवार से शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चार प्रतिनिधियों की टीम भी स्कूल में तैनात रहेगी।शहर डीईओ रोहित चौधरी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि अभिभावकों की समस्या और उनकी मांगों को सुनने के लिए व उसका समाधान लाने को डीईओ की ओर से चार अधिकारियों की सुबह नौ से 11 बजे के दौरान मंगलवार से स्कूल में तैनात रहेगी। इनमें एफ एन पटेल, एम आर त्रिवेदी, पीएन जोशी और एच सी व्यास शामिल हैं।

अभिभावक मांगे तो देना होगा एलसी

डीईओ ने कहा कि कई अभिभावकों ने उनसे मिलकर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल से अपने बच्चे का प्रवेश रद्द कराने और अन्य स्कूल में प्रवेश लेने की मांग की है। इसमें मदद मांगी है। उसे देखते हुए डीईओ ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि जो अभिभावक बच्चे का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एलसी) मांगे, उन्हें प्रदान किया जाए। भरी हुई फीस का हिसाब किया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र के आसपास के स्कूलों को भी निर्देश दिया है कि वे इस स्कूल के विद्यार्थी यदि उनके यहां प्रवेश लेने आएं तो उन्हें बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के भी प्रोविजनल प्रवेश दे दिया जाए। इस संबंध में डीईओ कार्यालय अभिभावकों की मदद करेगा, जरूरी मार्गदर्शन भी देगा।

नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय

डीईओ ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को उनकी एनओसी और जीएसईबी से संबद्ध 11वीं,12वीं विज्ञान संकाय स्कूल की मान्यता रद्द क्यों न की जाए उसको लेकर जवाब मांगा है। नोटिस जारी किया है। जवाब देने को तीन दिन का समय दिया है। जवाब मिलने पर योग्य कदम उठाए जाएंगे।