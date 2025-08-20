Video: हर स्कूल में बनाई जाए अनुशासन समिति, छात्र भी हो सदस्य: डीईओ

Ahmedabad. शहर के खोखरा इलाके में स्कूल में छात्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आने पर राज्य का शिक्षा विभाग जागा है।

शहर डीईओ ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी, अनुदानित, निजी प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों, संचालकों को पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को नया आदेश जारी किया है।

शहर डीईओ रोहित चौधरी की ओर से बुधवार को जारी किए गए आदेश में लिखा है कि सभी स्कूल सेफ्टी पॉलिसी 2016 के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उसके लिए व्यवस्था रखें।

आदेश में कहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए हर स्कूल में अनुशासन समिति को गठित किया जाए। इस समिति में संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अधीन रखनी होगी। समिति में स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी सदस्य होंगे। समिति की ओर से पूरे स्कूल परिसर में, रिशेस के समय, खेलकूद के मैदान में, स्कूल में आने और जाने के समय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी रहेगी। शिक्षक की अनुपस्थिति में विद्यार्थी कक्षा में अकेले बैठे न रहें यह सुनिश्चित करना होगा। उसकी जगह बच्चों को अन्य गतिविधियों में लगाना होगा। स्कूल में विद्यार्थी बिना किसी डर के माहौल में शिक्षा ले सकें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

स्कूल के प्राचार्य जिम्मेदारी

आदेश में कहा है कि स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी के तहत स्कूल में आने वाले बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। स्कूल स्तर पर छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन विषय में अनिच्छनीय घटना न बने यह देखना और सुनिश्चित करना स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल में बनने वाली असाधारण घटना की जानकारी तत्काल डीईओ कार्यालय को देनी होगी। उठाए जाने वाले जरूरी हर कदम उठाने होंगे।

डीईओ ने स्कूल को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

इसके साथ ही शहर डीईओ ने सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी कर इस घटना की जानकारी डीईओ कार्यालय को न दिए जाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। इसको लेकर जवाब मांगा है।