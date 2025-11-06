Video: आइआइएम अहमदाबाद शुरू कर रहा नया एमबीए कोर्स, निदेशक ने कही अहम बात

Patrika LogoSwitch to English

Ahmedabad. हर क्षेत्र में बढ़ रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की डिमांड को देखते हुए भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) अहमदाबाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जानकार प्रबंधकों की फौज तैयार करेगा। आईआईएम-ए निदेशक प्रो.भरत भास्कर ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बिजनेस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में देश का पहला दो वर्षीय ब्लेंडेड एमबीए प्रोग्राम शुरू

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 06, 2025

Ahmedabad. हर क्षेत्र में बढ़ रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की डिमांड को देखते हुए भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) अहमदाबाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जानकार प्रबंधकों की फौज तैयार करेगा।

आईआईएम-ए निदेशक प्रो.भरत भास्कर ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बिजनेस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में देश का पहला दो वर्षीय ब्लेंडेड एमबीए प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स का उद्देश्य तेजी से बदलते बिजनेस परिदृश्य में डेटा-ड्रिवन निर्णयों और उसमें एआई आधारित समाधान के लिए जरूरी कौशल को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसमें 80 फीसदी पढ़ाई ऑनलाइन होगी, 20 फीसदी पढ़ाई के लिए संस्थान के परिसर आना होगा। एआई के साथ बिजनेस एनालिटिक्स का भी बेहतर समन्वय किया है। प्रोफेसर के साथ इंडस्ट्री के लोग शिक्षा और ट्रेनिंग देंगे।

