Video News: साबरमती में शराब पार्टी करते 9 को पकड़ा

Ahmedabad. नए साल 2026 का जश्न मनाने के दौरान साबरमती थाना क्षेत्र में शराब पार्टी करते हुए नौ लोगों को पकड़ा गया।
पुलिस निरीक्षक वाई आर वाघेला ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि साबरमती होटल एबी फॉर्च्युन के कमरा नंबर 608 में शराब पार्टी हो रही है। ऐसे में तड़के 2.25 बजे होटल में बताए गए कमरे में दबिश दी। वहां 9 लोग शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। इनके पास से 9 मोबाइल, सोडा, बीयर के खाली टीन , शराब की खाली बोतल, व प्लास्टिक के गिलास, नमकीन सहित कुल 1.96 लाख का मुद्दामाल जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में हिमांशु सिंह राठौड़, मेहुल चौधरी, पिन्टू उर्फ राज वाळंद, नरेश चौधरी, अभिषेक जैन, कार्तिक दर्जी, पार्थ हिंगू, दिलीप चौधरी, आलोक अशर्फी शामिल हैं।
