16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Video News: सीआईडी क्राइम पीआई और कांस्टेबल 19 तक रिमांड पर

-एसीबी अहमदाबाद की टीम ने 30 लाख की घूस लेते किया है गिरफ्तार

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 16, 2025

Ahmedabad. गुजरात पुलिस की सीआईडी क्राइम के सीआईसेल के पुलिस निरीक्षक पी.के.पटेल और कांस्टेबल विपुल देसाई का अदालत ने 19 दिसंबर तक का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। इन दोनों ही को शिकायत के आधार पर गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अहमदाबाद टीम ने सरगासण में सोमवार को जाल बिछाकर 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी मुख्यालय की ओर से मंगलवार को बताया गया कि इन दोनों ही आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ही आरोपियों का कोर्ट ने 19 दिसंबर तक का पुलिस रिमांड मंजूर किया है।

एसीबी के तहत सीआईडी क्राइम गांधीनगर जोन में 2024 में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने के एवज में पीआई और कांस्टेबल ने पहले दो करोड़ की रिश्वत मांगी थी। बाद में 30 लाख रुपए पर बात बनी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिससे उसने शिकायत कर दी। उसके आधार पर जाल बिछाकर पहले कांस्टेबल और फिर पीआई को गिरफ्तार कर लिया।एसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके घरों पर भी जांच की। जांच में कुछ खास नहीं मिला है। इनके बैंक अकाउंट और लॉकर की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 08:45 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: सीआईडी क्राइम पीआई और कांस्टेबल 19 तक रिमांड पर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

Ahmedabad: संतरों की आड़ में विदेशी शराब की हेराफेरी का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

Bagodara police
अहमदाबाद

साइबर ठगी रोकने को अहमदाबाद शहर पुलिस की कवायद

Shahibaug police station
अहमदाबाद

गुजरात तीव्रता से खेल और जीवंत संस्कृति का कर रहा निर्माण: मनोज दास

समाचार

द एआई एडवांटेज’ पुस्तक : तकनीक को समझने की दिशा में पहल

ajay chaudhari
समाचार

प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें : संघवी

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.