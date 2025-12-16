Video News: सीआईडी क्राइम पीआई और कांस्टेबल 19 तक रिमांड पर

Ahmedabad. गुजरात पुलिस की सीआईडी क्राइम के सीआईसेल के पुलिस निरीक्षक पी.के.पटेल और कांस्टेबल विपुल देसाई का अदालत ने 19 दिसंबर तक का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। इन दोनों ही को शिकायत के आधार पर गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अहमदाबाद टीम ने सरगासण में सोमवार को जाल बिछाकर 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी मुख्यालय की ओर से मंगलवार को बताया गया कि इन दोनों ही आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ही आरोपियों का कोर्ट ने 19 दिसंबर तक का पुलिस रिमांड मंजूर किया है।

एसीबी के तहत सीआईडी क्राइम गांधीनगर जोन में 2024 में दर्ज एक मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने के एवज में पीआई और कांस्टेबल ने पहले दो करोड़ की रिश्वत मांगी थी। बाद में 30 लाख रुपए पर बात बनी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिससे उसने शिकायत कर दी। उसके आधार पर जाल बिछाकर पहले कांस्टेबल और फिर पीआई को गिरफ्तार कर लिया।एसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके घरों पर भी जांच की। जांच में कुछ खास नहीं मिला है। इनके बैंक अकाउंट और लॉकर की जांच की जा रही है।