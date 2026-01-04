Video News: अहमदाबाद में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से पिराणा, भाट चार रास्ते पर लगाए बैरिकेड

Ahmedabad. शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए शहर ट्रैफिक पुलिस ने इस समस्या को हल करने के लिए बैरिकेड लगाने की शुरूआत की है। दरार पड़ने के चलते सुभाष ब्रिज बंद होने से अहमदाबाद-गांधीनगर को जोड़ने वाले इंदिरा ब्रिज पर ट्रैफिक का दबाव बड़ा है, जिससे भाट सर्कल पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई थी।

अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस ने भाट गांव सर्कल पर बैरिकेडिंग कर दी है। जिससे वाहन चार रास्ते से सीधे नहीं गुजर रहे बल्कि ट्रैफिक को चार रास्ते से 100-150 मीटर दूरी पर अपोलो अस्पताल सर्कल के पास मोड देकर डायवर्ट किया है। इससे चार रास्ते पर होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिला है। इसकी सफलता को देखते हुए शहर ट्रैफिक पुलिस ने अहमदाबाद के नारोल-वेजलपुर रोड पर पिराणा सर्कल पर भी बैरिकेड लगा दिए हैं। चार रास्ते की जगह 100-150 मीटर दूरी पर मोड देकर वाहनों को गुजारा जा रहा है।

जल्द नोबलनगर, रबारी कॉलोनी पर भी होगी बैरिकेडिंग

अहमदाबाद शहर पूर्व के ट्रैफिक उपायुक्त एन.एम.कणजारिया ने मीडिया के समक्ष दावा किया कि भाट सर्कल पर बैरिकेडिंग करने से ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। उसे देखते हुए अब पिराणा सर्कल पर बैरिकेडिंग की है। जल्द ही नोबल नगर सर्कल और रबारी कॉलोनी चार रस्ता पर भी बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि यहां लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। इसके अलावा अन्य सभी चार रास्तों पर जहां ट्रैफिक जाम की समस्या है वहां पर इस प्रकार से बैरिकेडिंग करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।