Video News: ईसनपुर में केमिकल के गोदाम में आग

Ahmedabad. शहर के ईसनपुर क्षेत्र में मोनी होटल के पीछे गली में स्थित गुरुकृपा एस्टेट स्थित एक केमिकल के गोदाम में मंगलवार दोपहर को अचानक आग लग गई। केमिकल के चलते देखते ही देखते धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आग की तेज लपटों ने आसपास फैलना शुरू किया। ऐसे में स्थिति को देखते हुए दमकल विभाग की आठ गाडियां मौके पर पहुंची। इस मामले में तीन श्रमिकों के जख्मी होने के समाचार हैं,जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। जशोदानगर, मणिनगर, असलाली फायर स्टेशन से टीमें पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।