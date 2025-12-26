26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अहमदाबाद

Video News: नए वर्ष से पहले गुजरात पुलिस ने जब्त की 10 लाख की विदेशी शराब

-दो आरोपियों को पकड़ा, अन्य आठ फरार

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 26, 2025

Ahmedabad. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने वडोदरा शहर के डभोई रोड पर जय नारायण नगर के पास दबिश देकर 10 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब की 2765 बोतलें जब्त की हैं। मौके सो दो आरोपियों को भी पकड़ा है। इस मामले में आठ आरोपियों को फरार घोषित किया गया है।

स्टेट मॉनीटरिंग सेल को सूचना मिली थी कि नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शर के जय नारायण नगर-2 में आतिश ठाकोर के घर के पास बड़े पैमाने पर विदेशी शराब लाई गई है। सूचना के आधार पर 25 दिसंबर की रात को एसएमसी की टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां एक वाहन से विदेशी शराब की 2765 बोतलें बरामद हुईं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। यह शराब मध्यप्रदेश में बनाई गई थी। बीयर के टीन भी जब्त किए हैं, जिन्हें महाराष्ट्र में बनाया गया है।एसएमसी की टीम ने डभोई रोड स्थित जय नारायण नगर निवासी अजय उर्फ बाबू यादव तथा छोटा उदेपुर जिले के फेरकुवा गांव निवासी बाबूभाई राठवा को गिरफ्तार कर लिया।

आतिश सहित आठ फरार

जांच में सामने आया कि इस शराब को वडोदरा के जय नारायणनगर निवासी आतिश ठाकोर ने मंगवाया था। इसे छोटा उदेपुर निवासी बुटलेगर बंसीलाल राठवा और लाल सिंह राठवा ने भेजा था। इन दोनों सहित आठ आरोपियों को फरार घोषित किया है।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

26 Dec 2025 09:15 pm

Published on:

26 Dec 2025 09:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: नए वर्ष से पहले गुजरात पुलिस ने जब्त की 10 लाख की विदेशी शराब

