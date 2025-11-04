Video News: कच्छ: भचाऊ से 1.85 करोड़ की शराब भरा टैंकर पकड़ा

Ahmedabad. गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) ने कच्छ जिले के भचाऊ में एक होटल की पार्किंग में दबिश देकर वहां खड़े एक बल्क टैंकर से 1.85 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में टैंकर के चालक और क्लीनर को पकड़ लिया गया। ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। चालक पुखराज भाटी बालोतरा जिले की सिणधरी तहसील के भाटला खरवा गांव का रहने वाला है, जबकि क्लीनर अशोक मेघवाल भी इसी गांव का निवासी है। इस संबंध में भचाऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।

एसएमसी के तहत टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में स्थित बजरंग आई माता होटल की पार्किंग में दबिश दी। वहां खड़े एक बल्क टैंकर की तलाशी लेने पर उसमें से विदेशी शराब की 17554 बोतलें बरामद हुईं, जिसकी कीमत एक करोड़ 86 लाख रुपए है। इन्हें जब्त करने के साथ 25 लाख के टैंकर को भी जब्त कर लिया है।

राजस्थान के व्यक्ति ने पंजाब से भरवाकर भेजी शराब

प्राथमिक जांच में सामने आया कि राजस्थान के सीकर जिले के फतेपुर निवासी अनिल पांडिया ने पंजाब से विदेशी शराब को बल्क टैंकर में भरवाकर कच्छ जिले में भेजा था। इस मामले में बुटलेगर अनिल पांडिया और पंजाब से शराब को भरने वाला व्यक्ति सहित चार लोगों को वांछित दर्शाया है। अनिल के खिलाफ गुजरात में 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

एक ट्रिप के 40 हजार, जेल जा चुका है चालक

पकड़े गए टैंकर चालक पुखराज की पूछताछ में सामने आया कि वह इससे पहले कई बार टैंकर, ट्रक में शराब को पंजाब से मध्यप्रदेश के रास्ते गुजरात ला चुका है। उसे अनिल एक ट्रिप के 40 हजार रुपए देता था। पुखराज गुजरात के ढसा थाने में दर्ज ऐसे ही मामले में एक साल पहले पकड़ा जा चुका है। पांच महीने जेल में भी रहा। उसने कुछ दिनों पहले ही अनिल को फोन किया था। उसके कहे अनुसार शराब का टैंकर पंजाब से लेकर कच्छ आया था। एक ट्रिक कुछ दिन पहले ही लगा चुका है।