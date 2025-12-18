Video News: एसएमसी की मेहसाणा में दबिश, 95 लाख की विदेशी शराब जब्त

अहमदाबाद. नए साल को अब चंद दिन ही शेष हैं। ऐसे में विदेशी शराब की मांग बढ़ रही है। उसे देखते हुए बुटलेगर भी सक्रिय हैं। गुजरात पुलिस भी अलर्ट है।इसके चलते स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने बुधवार को मेहसाणा जिले के मेहसाणा ग्रामीण थाना क्षेत्र में अहमदाबाद बायपास पर उपासना सर्कल के समीप दबिश देकर एक ट्रक को रोका। उसमें से विदेशी शराब की 25747 बोतलें बरामद हुईं, जिसकी कीमत 94.60 लाख रुपए है। एक ट्रक, एक मोबाइल, ग्रेनाइट पाउडर के 200 बैग सहित कुल एक करोड़ से ज्यादा का मुद्दामाल जब्त किया है।

एसएमसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को पकड़ लिया। उसका नाम भजनलाल बिश्नोई है। वह राजस्थान के बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के शेदवा गांव का निवासी है। इस मामले में चार आरोपी फरार हैं। इनमें राजस्थान पासिंग का ट्रक मालिक, इस ट्रक की पायलोटिंग करने वाली कार का चालक, शराब को मंगाने वाला व्यक्ति और शराब को भेजने वाला व्यक्ति शामिल हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया कि इस शराब को राजस्थान के जालौर के निवासी हितेश सुथार ने भेजा है।

ग्रेनाइट पाउडर की आड़ में शराब की तस्करी

प्राथमिक जांच में सामने आया कि बुटलेगरों ने विदेशी शराब की बोतलों को ग्रेनाइट पाउडर के बीच उसकी आड़ में छिपाकर भेजा था। ताकि यह जल्दी से पुलिस की पकड़ में नहीं आए। लेकिन लगातार नजर रख रही एसएमसी की टीम ने बुटलेगरों की इस तरकीब को विफल कर दिया।