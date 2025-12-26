मेगा हाईवे 4 घंटे जाम, हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया, रिपोर्ट दर्ज …. देखें वीडियो

आज कांदोली बायपास पर महापड़ाव की घोषणा

राजगढ़. राजगढ़ कस्बे में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर जारी आंदोलन तीसरे दिन तेज हो गया। शुक्रवार को भी बाजार बंद रहे। लोगों ने जुलूस निकाला और अलवर-सिकंदरा हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जाम खुलवाया। इस संबंध में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं, आंदोलनकारियों ने बताया कि शनिवार को कांदोली बायपास पर महापड़ाव होगा। इसमें कई संगठन शामिल होंगे। आंदोलनकारियों की इस घोषणा के बाद मौके पर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।

राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले लोग शुक्रवार सुबह 9 बजे पंडित भवानी सहाय चौक पर एकत्रित हुए। इससके बाद महारैली के रूप में अनाज मंडी, चौपड़ बाजार, कांकवाड़ी बाजार होते हुए गोल सर्किल पहुंचे और यहां बैठक की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था।

ऐसे में यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। जनता में आक्रोश है, इसलिए बाजार बंदी से लेकर अन्य प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। राजगढ़ की जनता अपना हक लेकर रहेगी। बैठक के बाद सभी लोग महारैली निकालते हुए नारेबाजी करते हुए सराय बाजार से उपखण्ड कार्यालय, मेला का चौराहा, स्टेशन मार्ग होते हुए टहला बायपास चौराहे पहुंचे। वहां भी धरना दिया गया। उसके बाद प्रदर्शन आगे बढ़ा। बांदीकुई मार्ग स्थित शेखा की बगीची हनुमान मन्दिर के पास लोगों की संख्या बढ़ गई। यहां सिकंदरा मेगा हाईवे पर विद्युत टॉवर लगाकर जाम लगा दिया। इस दौरान सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए तथा सभा की।

समिति ने कलक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन: केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर खोले जाने की मांग को लेकर सर्वसमाज हेल्प टीम समिति की ओर से जिला कलक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि केन्द्रीय विद्यालय को रैणी उपखण्ड क्षेत्र में शिफ्ट करना गलत है। विद्यालय को कृषि उपज मण्डी राजगढ़ की अनुपयोगी पड़ी भूमि में खोले जाने की मांग की हैं। गांवों को भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा। राजगढ़ आवाज मंच का सर्वसमाज हेल्प टीम समर्थन करती हैं।

