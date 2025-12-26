26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

मेगा हाईवे 4 घंटे जाम, हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया, रिपोर्ट दर्ज …. देखें वीडियो

वक्ताओं ने कहा कि यहां से किसी हाल में केंद्रीय विद्यालय दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। केन्द्रीय विद्यालय हमारे हक व अधिकार की लड़ाई है, इसे हम लेकर रहेंगे। मंच के मुकेश जैमन ने कहा कि यहां की आवाज राजस्थान सरकार तक पहुंच चुकी है। यह आंदोलन हमारे अधिकार की लड़ाई है। हाईवे जाम होते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को हटाया। इस दौरान वाहन दूसरे मार्गों से निकाले गए। लोगों ने बल्लूपुरा से वाहन गुजरे तो विरोध किया और वहां भी जाम लगाया। शाम को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रिपोर्ट दर्ज की। आंदोलन को देखते हुए डीएसपी से लेकर कोतवाल, तहसीलदार तैनात किए गए।

Google source verification

अजमेर

image

kailash Sharma

Dec 26, 2025

आज कांदोली बायपास पर महापड़ाव की घोषणा
राजगढ़. राजगढ़ कस्बे में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर जारी आंदोलन तीसरे दिन तेज हो गया। शुक्रवार को भी बाजार बंद रहे। लोगों ने जुलूस निकाला और अलवर-सिकंदरा हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जाम खुलवाया। इस संबंध में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं, आंदोलनकारियों ने बताया कि शनिवार को कांदोली बायपास पर महापड़ाव होगा। इसमें कई संगठन शामिल होंगे। आंदोलनकारियों की इस घोषणा के बाद मौके पर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।
राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले लोग शुक्रवार सुबह 9 बजे पंडित भवानी सहाय चौक पर एकत्रित हुए। इससके बाद महारैली के रूप में अनाज मंडी, चौपड़ बाजार, कांकवाड़ी बाजार होते हुए गोल सर्किल पहुंचे और यहां बैठक की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था।
ऐसे में यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। जनता में आक्रोश है, इसलिए बाजार बंदी से लेकर अन्य प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। राजगढ़ की जनता अपना हक लेकर रहेगी। बैठक के बाद सभी लोग महारैली निकालते हुए नारेबाजी करते हुए सराय बाजार से उपखण्ड कार्यालय, मेला का चौराहा, स्टेशन मार्ग होते हुए टहला बायपास चौराहे पहुंचे। वहां भी धरना दिया गया। उसके बाद प्रदर्शन आगे बढ़ा। बांदीकुई मार्ग स्थित शेखा की बगीची हनुमान मन्दिर के पास लोगों की संख्या बढ़ गई। यहां सिकंदरा मेगा हाईवे पर विद्युत टॉवर लगाकर जाम लगा दिया। इस दौरान सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए तथा सभा की।
समिति ने कलक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन: केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर खोले जाने की मांग को लेकर सर्वसमाज हेल्प टीम समिति की ओर से जिला कलक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि केन्द्रीय विद्यालय को रैणी उपखण्ड क्षेत्र में शिफ्ट करना गलत है। विद्यालय को कृषि उपज मण्डी राजगढ़ की अनुपयोगी पड़ी भूमि में खोले जाने की मांग की हैं। गांवों को भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा। राजगढ़ आवाज मंच का सर्वसमाज हेल्प टीम समर्थन करती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 11:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Videos / मेगा हाईवे 4 घंटे जाम, हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया, रिपोर्ट दर्ज …. देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान जेजेएम-बिना काम फर्म को 92 लाख का भुगतान, इंजीनियर का जयपुर से 300 किलोमीटर दूर तबादला

समाचार

पर्यटन सीजन चरम पर, अनजान चेहरों के बीच मंडराते खतरे में सुरक्षा प्रबंधों की असली परीक्षा

जैसलमेर

डिजिटल प्रमोशन और सोशल मीडिया ने बाजार में खरीदारी को बनाया आसान

जैसलमेर

अब तक करीब 600 पुलिसकर्मी व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में जिले के समस्त पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के साथ ही सीओ कार्यालय, एसपी आफिस, कन्ट्रोल रुम समेत समस्त जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने का वार्षिक प्रशिक्षण किशनगंज के पास रामगढ़ क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जहां पुलिस की वेपन संचालन की निरन्तरता बनाए रखने के साथ ही दक्षता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जिले के रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारो की दक्षता के लिए पुलिस विभाग ने 11 दिसम्बर से अभ्यास शुरु करवाया है। यह 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा।
बारां

पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।

पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.