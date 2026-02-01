Bhiwadi Fire Accident: अग्निकांड के सभी मृतकों की शिनाख्त DNA टेस्ट से होगी

Bhiwadi Fire Accident :राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा-कारौली इंडस्ट्रियल एरिया(Khushkhera Industrial Area ) के गारमेंट जोन में हुए अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई। कई की हालत नाजुक है। कुछ का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद वनमंत्री संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये गारमेंट जोन था इसमें गैरकानूनी तरीके से आतिशबाजी का काम चल रहा था।मंत्री ने बताया कि संयुक्त टीम का गठन किया है जो जांच करेगी। और क्या कुछ कहा मंत्री ने देखिए ये वीडियो।
