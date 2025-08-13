13 अगस्त 2025,

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

अलवर

दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे पर कार में लगी आग, 3 लाख की नकदी व सोने के जेवर राख

कार चालक को आई झपकी, पुलिस की वैन से भिड़ी...14 घायल - घायलों में 7 पुलिसकर्मी व जयपुर निवासी एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल - वैन में सवार डीग जिले की पुलिस एक आरोपी लेने जा रही थी दौसा की श्यालावास जेल

अलवर

Ramkaran Katariya

Aug 13, 2025

पिनान/लक्ष्मणगढ़. दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार में दौड़ती एक कार के चालक को अचानक नींद की झपकी आई और कार सामने चल रही पुलिस की वैन से जा टकराई। हादसे में 14 जने घायल हो गए। घायलों में वैन में सवार 7 पुलिसकर्मी व कार में सवार एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। डीग थाने की पुलिस मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन में सवार पुलिस की एक टीम बड़ौदामेव इंटरचेंज से सुपर एक्सप्रेस-वे पर चढ़कर दौसा की श्यालावास उप जिला जेल में बंद हत्या के प्रयास के आरोपी को लेने जा रही थी। इस आरोपी को कामां की कोर्ट में पेश किया जाना था। खोहरा मलावली की पुलिया के समीप पिनान रेस्ट एरिया के पास चैनल नं. 120/500 पर सुबह करीब 6.52 बजे पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने पुलिस की वैन को टक्कर मार दी। जिससे वैन पलटती हुई सड़क पर दूर जा गिरी। उसमें सवार सात पुलिसकर्मी गंभीर घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। हादसे में पुलिस वैन में सवार हेड कांस्टेबल सरदार सिंह (50), पुलिसकर्मी शिव सिंह, लोकेश, दुलीचंद, रिंकू, विकास व चालक लक्ष्मणसिंह घायल हो गए, जबकि कार में सवार आदिल (30), जरीन (28) दो महिलाएं व तीन बच्चे घायल हो गए। कार में सवार महिला ने बताया कि कार में तीन लाख का कैश व सोने के जेवर रखे हुए थे, जो जलकर राख हो गए।

कार में फंस गए थे सभी लोग, बमुश्किल बचाया

हादसे के बाद कार में तीन बच्चों सहित सात जने फंस गए, जिन्हें बमुश्किल बाहर निकाला गया। ये सभी एक ही परिवार के हैं, जो मुरादाबाद से दिल्ली होते हुए जयपुर जा रहे थे। पिनान पीएचसी के चिकित्सक मनोज मीणा व संजय द्विवेदी ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों सहित कार सवार सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया। यहां से दो पुलिसकर्मियों विकास व रिंकू को जयपुर रेफर किया गया है।

गैस किट के कारण फैली आग

एनएचएआइ की टीम ने सभी घायलों को पिनान की सीएचसी में पहुंचाया। साथ ही कार में आग पर टैंकर की सहायता से पानी डाल काबू पाया। राजगढ़ से दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार जल कर राख हो चुकी थी। कार में लगी गैस किट की वजह से ही आग ज्यादा फैली। वैन में फंसे पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला।

अलवर में भर्ती हुए 9 जने

छह पुलिसकर्मी अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती हुए थे। इनमें से पुलिसकर्मी विकास को जयपुर रेफर किया गया है। एक अन्य पुलिसकर्मी रिंकू अपनी मर्जी से जयपुर चला गया। इनके अलावा कार सवार घायलों में एक बच्ची सहित तीन जने भर्ती हुए। शाम तक सभी घायल यहां से जा चुके थे।

Published on:

13 Aug 2025 12:38 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे पर कार में लगी आग, 3 लाख की नकदी व सोने के जेवर राख

