सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा भुगतान, ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन… देखें वीडियो ….



तिजारा. नगर परिषद तिजारा में अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को वेतन भुगतान में देरी और वर्तमान ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पार्षद कालूराम शर्मा के नेतृत्व में किए गए इस धरने में कर्मचारियों ने बताया कि पिछले ठेकेदार ने डेढ़ माह और वर्तमान ठेकेदार ने एक माह का वेतन अब तक नहीं मिला है।

कर्मचारी सुबह से देर रात तक सफाई का काम करते हैं, लेकिन वेतन न मिलने के कारण परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारियों ने कहा कि शिकायतों के बावजूद उच्च अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कालूराम शर्मा ने कहा कि नए ठेकेदार ने श्रमिकों की तैनाती में अनियमितताएं की जा रही हैं और निविदा शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने पिछले ठेकेदार पर अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर 15 हजार रुपए वसूली जाने की भी बात उजागर की।

नगर परिषद द्वारा पिछले साल सफाई ठेका टोटल सोलुशन न्यू दिल्ली को 1.37 करोड़ रुपए में और 12 दिसंबर 2025 से बिमलराज आउटसोर्सिंग प्रा. लि., गुड$गांव को 2.98 करोड़ रुपए में दिया गया। ठेका के अनुसार 110 अस्थायी कर्मचारी, 5 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और घर-घर कचरा संग्रहण के लिए 8 ऑटो टिप्पर होने चाहिए, लेकिन इन सुविधाओं में कमी है। सफाई कर्मचारियों और पार्षद ने वेतन भुगतान, कार्य प्रणाली सुधार और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की तत्काल कार्रवाई की मांग की है।