अलवर

डीएपी खाद को लेकर किसानों का हंगामा, गोदाम सील…. देखें वीडियो ….

क्षेत्र का गांव उलाहेड़ी में शुक्रवार को दी उलाहेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर डीएपी वितरण पर उलाहेड़ी एवं चांदपुर के ग्रामीणों ने हंगामा कर डीएपी का वितरण को रुकवा दिया।

अलवर

kailash Sharma

Aug 23, 2025

मुंडावर. ञ्च पत्रिका. क्षेत्र का गांव उलाहेड़ी में शुक्रवार को दी उलाहेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर डीएपी वितरण पर उलाहेड़ी एवं चांदपुर के ग्रामीणों ने हंगामा कर डीएपी का वितरण को रुकवा दिया।
सूचना मिलने पर संयुक्त निदेशक $कृषि विस्तार जिला परिषद, खैरथल विजय ङ्क्षसह, उपनिदेशक, उद्यान गोपाल लाल मीणा, सहायक $कृषि अधिकारी मुंडावर, दिनेश तक्षक, नवल ङ्क्षसह सहकारिता निरीक्षक खैरथल एवं सरजीत ङ्क्षसह स्थानीय $कृषि पर्यवेक्षक के साथ मौ$के पर पहुंचे। मौ$के पर दोनों गावों के ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामले को देख मुंडावर पुलिस थाना से जाप्ता बुलाया गया। परन्तु पर्याप्त पुलिस बल न होने एवं दोनों गावों के ग्रामीणों में तनाव पूर्ण मामला बना।
लड़ाई झगड़े का अंदेशा देख संयुक्त निदेशक $कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल के निर्देश पर उपनिदेशक, उद्यान गोपाल लाल मीणा ने डीएपी के शेष रहे 302 कट्टों के उपलब्ध स्टॉक को गोदाम में अग्रिम आदेशों तक सील कर डिटेन कर दिया। संयुक्त निदेशक $कृषि ने प्रशासन के निर्देश पर एवं पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने के बाद ही वितरण करने की बात कहीं है।

Published on:

23 Aug 2025 12:12 am

अलवर

