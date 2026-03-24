ट्रेन से गिरने से व्यक्ति की मौत… देखें वीडियो….

राजगढ़. बांदीकुई-राजगढ़ रेलमार्ग के गंगाबाग जगन्नाथ मंदिर के पीछे सोमवार शाम ट्रेन से गिरने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। एएसआइ राजकुमार ने बताया कि शाम लगभग 5 बजे सूचना मिली कि रेल लाइन के पास शव पड़ा है।पुलिस टीम मौके पर पहुंच शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की जेब में मिले दस्तावेज के आधार पर उसकी पहचान रामस्वरूप गुर्जर (55) पुत्र भौंरेलाल निवासी गढ़ दुब्बी, थाना बांदीकुई के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों से सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह किया जाएगा।