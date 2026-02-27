31 हजार के कामड़े ने बढ़ाया रोमांच… दंगल में पहलवानों ने दिखाया दम…. देखें वीडियो….



कोटकासिम. क्षेत्र के गांव जोडिय़ा स्थित बाबा दौलतनाथ आश्रम में गुरुवार को विशाल कुश्ती प्रतियोगिता, भंडारा और मेले का आयोजन श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर प्रांगण में विधिवत हवन-यज्ञ से हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने आहुतियां अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। आश्रम के महंत बाबा बिल्लूनाथ महाराज ने बताया कि दिनभर चले आयोजन में दंगल मुख्य आकर्षण रहा। दूर-दराज से पहुंचे पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया। रोमांचक मुकाबलों के दौरान दर्शकों ने तालियों और जयघोष से खिलाडिय़ों का उत्साह बढ़ाया।

मेले में झूले, खिलौनों और खान-पान की दुकानों पर बच्चों की चहल-पहल रही। ग्रामीण परिवार सहित आयोजन में पहुंचे और मेले का आनंद लिया। पूरे परिसर में उत्सव जैसा वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने आश्रम पहुंचकर बाबा दौलतनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भंडारे में आसपास के दर्जनों गांवों से आए लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कुश्ती दंगल का अंतिम कामड़ा 31 हजार रुपए पर छूटा, जिसने मुकाबले को विशेष आकर्षण प्रदान किया। पूरे दिन आश्रम परिसर भक्ति, परंपरा और उल्लास से सराबोर नजर आया।