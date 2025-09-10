आज का पंचांग, बुधवार, 10 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

Patrika LogoSwitch to English

बुधवार, 10 सितम्बर, 2025, : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Sep 10, 2025

(आज का पंचांग – बुधवार, 10 सितम्बर, 2025)

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 17 रवि उल अव्वल
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु
मास – आश्विन
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 9:19 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 10:51 से 12:24 तक रहेगा। चर, लाभ के चौघड़िये क्रमशः 3:29 से सूर्यास्त तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – तृतिया तिथि दिन 3:38 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 12:00 से 1:30 तक

नक्षत्र – रेवती नक्षत्र दिन 4:03 तक रहेगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा।
योग – वृद्धि योग रात्रि 8:31 तक होगा तदुपरान्त ध्रुव योग होगा।
करण – विष्टि करण दिन 3:38 तक तदुपरान्त बव करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सूर्योदय से दिन 3:38 तक, तृतीया व चतुर्थी का श्राद्ध, चतुर्थी व्रत, चंद्रोदय जयपुर में रात्रि 8:15 पर, ग्रहण वेध, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जयंती, पंचक दिन 4:03 तक, ईद-ए-मौलाद (मु.), गंडमूल संपूर्ण दिनरात,

चन्द्रमा – आज दिन 4:03 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज दिन 4:03 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी तदुपरान्त मेष राशि होगी। आज दिन 4:03 तक रेवती नक्षत्र होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा। आज सायं 6:07 तक जन्मे बच्चों का लौह पाद होगा तदुपरान्त स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर चा, ची, चू, चे, चो पर रखे जा सकते हैं।

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल होते हैं। अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है. समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

10 Sept 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का पंचांग, बुधवार, 10 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

