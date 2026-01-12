Diamond Wearing Rules: किन लोगों के लिए हीरा पहनना शुभ होता है? जानें नियम और सावधानियां

हीरा यानी डायमंड केवल एक कीमती रत्न ही नहीं, बल्कि ज्योतिष में इसे बेहद प्रभावशाली माना गया है। आम जीवन में लोग इसे फैशन, स्टेटस और सुंदरता के लिए पहनते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है और इसका असर व्यक्ति के जीवन, रिश्तों और स्वास्थ्य तक पर पड़ता है। इसलिए बिना जानकारी और सलाह के हीरा पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है।