Makar Sankranti 2026 Date: सूर्य का होगा मकर राशि में प्रवेश, जानें 12 राशियों पर असर

मकर संक्रांति को सूर्य और शनि के विशेष संबंध से जोड़ा जाता है। सूर्य देव पिता हैं और शनि देव पुत्र। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो इसे पिता-पुत्र मिलन माना जाता है। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय पाई थी। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर ही देह त्याग किया था, जिससे इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है।