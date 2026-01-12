Lohri Kyun Manai Jati Hai 2026: लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? जानिए इसके पीछे का रोचक तथ्य



लोहड़ी का त्योहार प्राचनी समय से ही चला आ रहा है। ये पर्व खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के खास मौके पर अच्छी फसल की उगाई के लिए अग्नि देव की पूजा- अर्चना की जाती है। यह त्योहार सुख, समृद्धि और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस पर्व के दुल्ला भट्टी की पौराणिक कथा खासौतर पर सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पंजाब में मुगल काल में अकबर के शासन के समय वहां पर दुल्ला भट्टी रहता है। उसने अकबर के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाया था, इसलिए इस दिन उसकी कथा सुनाई जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार पंजाब में कभी भी चूल्हे की अग्नि को बुझाया नहीं जाता था। लोहड़ी के दिन उसी अग्नि के फिर से प्रकट करके उसकी विधिवत पूजा की जाती है। लोहड़ी का पर्व ऋतु परिवर्तन को बहुत अच्छे से दर्शाता है।