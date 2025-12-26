Lohri 2026 Date: साल 2026 में कब मनाई जाएगी लोहड़ी, यहां नोट करें तिथि और महत्व

Lohri 2026 Date: लोहड़ी का त्योहार भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व खासतौर पर पंजाब में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोग इस पर्व को बेहद ही उत्साह के साथ मनाते हैं। लोहड़ी के दिन लोग अलाव जलाते हैं और उसमे गेहूं की बालियां जलाकर उस आग की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही इस दिन अग्नि के पास पंजाब का लोकनृत्य गिद्धा भी किया जाता है। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं लोहड़ी के अग्नि के अग्नि देवता से अपने परिवार के मंगल की कामना करते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में लोहड़ की त्योहार किस दिन पड़ रहा है।