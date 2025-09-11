आज का पंचांग, गुरुवार, 11 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – गुरुवार, 11 सितम्बर, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 18 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:46 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:51 से 3:28 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 5:01 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्थी तिथि दिन 12:46 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।



नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र दिन 1:58 तक रहेगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा।

योग – ध्रुव योग सायं 5:05 तक होगा तदुपरान्त व्याघात योग होगा।

करण – बालव करण दिन 12:46 तक तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सू्योदय से दिन 1:58 तक, ज्वालामुखी योग दिन 1:58 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – पंचमी व भरणी का श्राद्ध, विनोबा भावे जयंती, भूदान जयंती, गंडमूल सूर्योदय से दिन 1:56 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मेष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी। आज दिन 1:58 तक अश्विनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर चो, ला, ली, लू, ले पर रखे जा सकते हैं।

मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं। इनका शरीर स्वास्थ होता हैं। व्यवहार से साहसी व तेजस्वी होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्