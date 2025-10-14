Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, मंगलवार 14 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Oct 14, 2025

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 21 रवि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु
मास – कार्तिक
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:21 से 1:39 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 3:05 से 4:31 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – अष्ठमी तिथि दिन 11:10 तक होगी तदुपरान्त नवमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – पुनर्वसु नक्षत्र दिन 11:54 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा।

योग – सिद्ध योग रहेगा अंतरात्रि 4:11 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग रहेगा।

करण – कौलव करण दिन 11:10 तक तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कर्क राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – हर्षल ग्रह वक्री कृत्तिका नक्षत्र चरण 3 में प्रवेश दिन 8:28 पर, प्लूटो ग्रह मार्गी दिन 8:20 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कर्क होगी। आज दिन 11:54 तक पुनर्वसु नक्षत्र होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ह, ही, हू, हे, हो, डा पर रखे जा सकते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है। ये बहुत भावुक होते हैं। भावनाओं के आवेग में बहने के करण चंचल प्रकृति के और बार बार निर्णय बदलने वाले हो सकते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है। व्यवहार मिलनसार होता है। कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं। ऐसे बच्चे सभी के मनोभावों को आसानी से समझने वाले होते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य, कला-संगीत व् साहित्य में विशेष रूचि रखते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, मंगलवार 14 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्य, लकी कलर और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 14 October 2025: 14 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल: जानें आज के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी किस्मत के बारे में

Tarot Horoscope 14 October 2025
राशिफल

Palmistry Lucky Signs : हथेली पर छिपे हैं 6 शुभ चिन्ह जो बदल सकते हैं किस्मत, जानिए अभी

Palmistry Lucky Signs
धर्म/ज्योतिष

Diwali 2025: दीपावली पर दीप जलाते समय पढ़ें ये मंत्र, घर में बढ़ सकती है खुशहाली और समृद्धि

Diwali 2025
धर्म और अध्यात्म

Bhai Dooj 2025: रक्षाबंधन से अलग क्यों होता है भाई दूज? जानिए खास वजह

bhai dooj 2025, Raksha Bandhan, Rakhi, Bhai Dooj, Rakhi,bhai dooj,
त्योहार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.