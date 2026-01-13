सपने में खुद को मरते, उड़ते, जानवर के काटते या लकड़ी देखना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र से समझें पहेली

सपने में किसी को जान से मारना असल ज़िंदगी के दबे हुए गुस्से, किसी मुश्किल का अंत, या जीवन में बड़े बदलाव (किसी पुरानी आदत या रिश्ते को खत्म करना) का प्रतीक हो सकता है, यह स्थिति के अनुसार शुभ (दुश्मन को मारने पर जीत) या अशुभ (अपनों को मारने पर झगड़े या धोखे का डर) संकेत देता है, और अक्सर यह अनसुलझे मानसिक संघर्षों और अपराधबोध को दर्शाता है.