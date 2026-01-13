आज का पंचांग बुधवार, 14 जनवरी, 2026 : मकर संक्रांति पर सर्वार्थसिद्धि योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang Today 14 January 2026 : आज का दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माघ संक्रांति, षट्तिला एकादशी व्रत, मकर संक्रांति पर्व, गंगासागर स्नान और धनु मलमास की समाप्ति जैसे अनेक पुण्य अवसर आज के दिन को विशेष बनाते हैं।

आज सर्वार्थसिद्धि, अमृत सिद्धि और राजयोग का संयोग बन रहा है, जिससे शुभ कार्यों के लिए दिन अत्यंत फलदायी रहेगा। पंचांग में आज के शुभ मुहूर्त, राहुकाल, दिशा शूल, नक्षत्र, योग, ग्रह गोचर और आज जन्मे बच्चों की राशि व नामाक्षर की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है।