13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

त्योहार

Sundar Mundariye Lohri Song : ‘सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा…’ इस गीत के बिना अधूरी है लोहड़ी, पढ़ें पूरे लिरिक्स

Sundar Mundariye Lohri Song Lyrics : लोहड़ी का पर्व ‘सुंदर मुंदरिए’ गीत के बिना अधूरा माना जाता है। यहां पढ़ें सुंदर मुंदरिए लोहड़ी गीत के पूरे बोल, दुल्ला भट्टी की कहानी और लोहड़ी 2026 की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 13, 2026

Sundar Mundariye Lohri Song

Sundar Mundariye Lohri Song : ‘सुन्दर मुंदरिए तेरा कौन विचारा लोहड़ी गीत लिरिक्स’ (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Sundar Mundariye Lohri Lyrics : जब लोहड़ी का समय आता है, तो आप 'सुंदर मुंदरिये' गाना गुनगुनाना आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके बिना लोहड़ी अधूरी है। जिस पल लोग - बच्चे और बड़े - अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और साथ में गाते हैं, तभी आपको सच में महसूस होता है कि यह त्योहार किस बारे में है। यह पुराना लोक गीत सिर्फ़ सुनने में अच्छा नहीं है; यह दुल्हा भट्टी की कहानी से जुड़ा है, जो एक पंजाबी हीरो थे जिन्होंने मुगल अधिकारियों का सामना किया और सुंदरी और मुंदरी नाम की दो लड़कियों को बचाया। आज भी, यह कहानी इन बोलों के जरिए जिंदा है।

लोहड़ी सुंदर मुंदरिये गाने के बोल (Sunder Mundriye Song Lyrics)

'सुंदर मुंदरिये' क्यों जरूरी है

सुन्दर मुंदरिए

तेरा कौन विचारा

दुल्ला भट्टीवाला

दुल्ले दी धी व्याही

सेर शक्कर पायी

कुड़ी दा लाल पताका

कुड़ी दा सालू पाटा

सालू कौन समेटे

मामे चूरी कुट्टी

जिमींदारां लुट्टी

जमींदार सुधाए

गिन गिन पोले लाए

इक पोला घट गया

ज़मींदार वोहटी ले के नस गया

इक पोला होर आया

ज़मींदार वोहटी ले के दौड़ आया

सिपाही फेर के ले गया

सिपाही नूं मारी इट्ट

भावें रो ते भावें पिट्ट

साहनूं दे लोहड़ी

तेरी जीवे जोड़ी

साहनूं दे दाणे तेरे जीण न्याणे

'सुंदर मुंदरिये' क्यों जरूरी है | Sundar Mundariye Lohri Song Lyrics

यह गाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है - यह दुल्हा भट्टी को श्रद्धांजलि है, जो लोक नायक थे जिन्होंने कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सुंदरी और मुंदरी जैसी लड़कियों की रक्षा की, उनकी शादियां करवाईं, और अन्याय से सीधे लड़ाई लड़ी। हर बार जब हम 'सुंदर मुंदरिये' सुनते या गाते हैं, तो यह उनकी बहादुरी और इस बात की याद दिलाता है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे अच्छे कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं।

13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी और इस बार मकर सक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन रात के समय सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और आग जलाते हैं। हर साल लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंजाबी समुदाय के लोग इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोहड़ी के शुभ अवसर पर लोग एक-दूसरे को मिठाइयां भेंट करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। यह पर्व नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन रात के समय सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और आग जलाते हैं। इस अलाव में गेहूं की बालियां, रेवड़ी, मूंगफली, खील, चिक्की और गुड़ से बनी चीजें अर्पित की जाती हैं। पंजाबियों के लिए यह त्योहार काफी महत्व रखता है। इस त्योहार के दिन पंजाबी गीत और डांस का आनंद लिया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः नई फसल की कटाई के मौके पर मनाया जाता है और रात को लोहड़ी जलाकर सभी रिश्तेदार और परिवार वाले पूजा करते हैं। लोहड़ी से कई लोक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं जिनके कारण यह त्यौहार मनाया जाता है। भंगड़े के साथ डांस और आग सेंकते हुए खुशियां मनाने का पर्व है लोहड़ी।

ये भी पढ़ें

Grahon ka Maha Parivartan : 13, 14,16 और 17 जनवरी को बड़ा गृह परिवर्तन, कुंभ सहित 3 राशियों पर संकट
राशिफल
Grahon ka Maha Parivartan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Sundar Mundariye Lohri Song : ‘सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा…’ इस गीत के बिना अधूरी है लोहड़ी, पढ़ें पूरे लिरिक्स

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Makar Sankranti Daan 2026: मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार करें दान, हर मुश्किल से मिलेगा छुटकारा

Makar Sankranti Daan 2026
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन करें इन मंत्रों का जाप, बरसेगी सूर्य देव की कृपा

Makar Sankranti 2026
धर्म/ज्योतिष

मकर संक्रांति 2026 कब है? 14 या 15 का कनफ्यूजन हुआ दूर!

Makar Sankranti 2026
त्योहार

Ratha Saptami 2026 Date: कब मनाई जाएगी रथ सप्तमी? यहां जानिए तिथि और महत्व

Ratha Saptami 2026 Date
धर्म/ज्योतिष

Lohri Kyun Manai Jati Hai 2026: लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? जानिए इसके पीछे का रोचक तथ्य

Lohri Kyun Manai Jati Hai 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.