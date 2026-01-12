Grahon ka Maha Parivartan : 13, 14,16 और 17 जनवरी को बड़ा गृह परिवर्तन, कुंभ सहित 3 राशियों पर संकट

January 2026 Grah Gochar Makar Rashi 4 Grah Kumbh Alert : किस्मत का खेल बदलने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अगले हफ्ते यानी 12 से 18 जनवरी 2026 के बीच, चार ग्रह अपनी जगह बदलेंगे। 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में दाखिल होगा, फिर 14 जनवरी को सूर्य भी वहीं जाएगा। इसके बाद, 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध मकर राशि में आएंगे। ज्योतिषियों का मानना है कि मकर राशि में चार ग्रहों की ये जमावट तीन राशियों के लिए मुश्किलें ला सकती है।