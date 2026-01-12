12 जनवरी 2026,

सोमवार

Grahon ka Maha Parivartan : 13, 14,16 और 17 जनवरी को बड़ा गृह परिवर्तन, कुंभ सहित 3 राशियों पर संकट

Planetary Transits 2026 : जनवरी 2026 में ग्रहों की बड़ी चाल बदलने जा रही है। 12 से 18 जनवरी के बीच शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह तनाव, आर्थिक नुकसान और रिश्तों में परेशानी ला सकता है।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 12, 2026

Grahon ka Maha Parivartan

Grahon ka Maha Parivartan : शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध 12 से 18 जनवरी 2026 के बीच मकर राशि में प्रवेश करेंगे।

January 2026 Grah Gochar Makar Rashi 4 Grah Kumbh Alert : किस्मत का खेल बदलने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अगले हफ्ते यानी 12 से 18 जनवरी 2026 के बीच, चार ग्रह अपनी जगह बदलेंगे। 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में दाखिल होगा, फिर 14 जनवरी को सूर्य भी वहीं जाएगा। इसके बाद, 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध मकर राशि में आएंगे। ज्योतिषियों का मानना है कि मकर राशि में चार ग्रहों की ये जमावट तीन राशियों के लिए मुश्किलें ला सकती है।

वृश्चिक राशि

जनवरी का ये हफ्ता वृश्चिक वालों के लिए खासा भारी रह सकता है। तनाव और चिंता बढ़ सकती है। काम पर किसी करीबी या साथी से अनबन हो सकती है। बिजनेस में फायदा मिलने की जगह घाटा हो सकता है। पैसे की तंगी के कारण कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। दिमागी दबाव इतना होगा कि अहम फैसले लेना मुश्किल लगेगा। धैर्य की कड़ी परीक्षा होगी, इसलिए अपने रूटीन पर ध्यान दो और खुद को वक्त दो।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए भी ये हफ्ता आसान नहीं है। पैसों के मामले में नुकसान हो सकता है, इसलिए इस दौरान हर कदम संभलकर रखना जरूरी है। बड़े फैसले टाल दो, कोई नया प्रोजेक्ट या बड़ा निवेश मत शुरू करो। प्रॉपर्टी, गाड़ी या कोई कीमती चीज खरीदने का सही वक्त नहीं है। घर में माहौल भी थोड़ा खराब रह सकता है, जिससे मन बेचैन रहेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोग इस हफ्ते फाइनेंस और रिश्तों को लेकर खासा सतर्क रहें। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, पहले किए गए निवेश में गिरावट देखने को मिल सकती है। कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। पार्टनरशिप या शादीशुदा जिंदगी में भी टेंशन रहेगी। बिजनेस में मनचाहा मुनाफा नहीं मिलेगा, जिससे निराशा हो सकती है। सोच-समझकर कदम उठाओ, वरना नुकसान हाथ लग सकता है। काम में मन नहीं लगेगा और थकान भी महसूस करोगे।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

