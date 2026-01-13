Magh Bihu 2026 Date: कब मनाई जाएगी माघ बिहू? यहां नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व



माघ बिहू के दिन आसपास को लोग एक साथ मिलकर एक खाली स्थान में पुआल से घर बनाते हैं, जिसे भेलाघर’ नाम से जाता है। भेलाघर’के पास मेजी का नाम का अलाव तैयार किया जाता है। इस रात को सारे लोग मिलकर एक साथ लोकगीत गाते हैं और लोकनृत्य करते हैं। उसी स्थान पर भोजन का भी प्रबंध होता है। इस रात को मेल मिलाप की रात भी कहा जाता है। इस दिन खासतौर पर असमिया भोजन खाया जाता है। अगले दिन सुबह मेजी को जलाया जाता है और नई फसल के द्वारा तैयार किए पकवान का भोग लगाया जाता है। इस दिन लोग अपने मेवशियों को नहलाकर उनकी भी पूजा करते हैं। इस दिन अग्नि देव की पूजा की जाती है और अच्छी फसल के लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है।