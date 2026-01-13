Lohri Puja Samagri List: लोहड़ी की आग में क्या डालें? पूरी पूजा सामग्री लिस्ट और परंपराओं का महत्व

Lohri Ki Aag Mein Kya Kya Dala Jata Hai: लोहड़ी की आग में असल में क्या डाला जाता है? लोहड़ी एक खूबसूरत त्योहार है, जो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली में मनाया जाता है। लोग इसे सर्दियों को अलविदा कहने, नई फसल का जश्न मनाने और सूरज की उत्तर दिशा की यात्रा की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। इस दिन, सभी लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, कुछ खास चीजें चढ़ाते हैं, और गर्मी और आशीर्वाद के लिए अग्नि देवता को धन्यवाद देते हैं। यहां बताया गया है कि आपको आग में क्या डालना चाहिए और यह क्यों ज़रूरी है।