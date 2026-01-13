13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Lohri Puja Samagri List: लोहड़ी की आग में क्या डालें? पूरी पूजा सामग्री लिस्ट और परंपराओं का महत्व

Lohri Ki Aag Mein Kya Kya Dala Jata Hai:लोहड़ी 2026 पर जानें लोहड़ी की आग में क्या-क्या डाला जाता है। तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न और अन्य शुभ सामग्री की पूरी सूची, उनका धार्मिक महत्व और परंपराएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 13, 2026

Lohri Ki Aag Mein Kya Kya Dala Jata Ha

Lohri Ki Aag Mein Kya Kya Dala Jata Ha : लोहड़ी 2026 गाइड: पूजा सामग्री से लेकर अग्नि परंपरा तक, सब कुछ यहां (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lohri Ki Aag Mein Kya Kya Dala Jata Hai: लोहड़ी की आग में असल में क्या डाला जाता है? लोहड़ी एक खूबसूरत त्योहार है, जो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली में मनाया जाता है। लोग इसे सर्दियों को अलविदा कहने, नई फसल का जश्न मनाने और सूरज की उत्तर दिशा की यात्रा की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। इस दिन, सभी लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, कुछ खास चीजें चढ़ाते हैं, और गर्मी और आशीर्वाद के लिए अग्नि देवता को धन्यवाद देते हैं। यहां बताया गया है कि आपको आग में क्या डालना चाहिए और यह क्यों ज़रूरी है।

1. मूंगफली

मूंगफली को नज़रअंदाज़ न करें। लोग कहते हैं कि ये देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लाती हैं। मूंगफली प्रोटीन से भरपूर होती है और ठंड में आपको एनर्जी देती है। आग के पास बैठकर इन्हें खाना अच्छा लगता है और यह असल में आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी है।

2. गुड़

    गुड़ मिठास और खुशी का प्रतीक है। इसे आग में डालने से आपके रिश्तों में मिठास बनी रहती है। साथ ही, आयुर्वेद कहता है कि यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तिल और गुड़ या मूंगफली और गुड़ से बनी गजक भी काम करती है।

    3. रेवड़ी

      तिल और गुड़ से बनी ये छोटी-छोटी मिठाइयाँ क्लासिक लोहड़ी स्नैक्स हैं। माना जाता है कि आग में रेवड़ी चढ़ाने से आपके परिवार में प्यार और विश्वास मज़बूत होता है और यह आपको नकारात्मकता से बचाता है।

      4. पॉपकॉर्न

        प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए पॉपकॉर्न आग में डाले जाते हैं। एक मान्यता है कि आग में पॉपकॉर्न डालने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। हो सकता है यह किस्मत हो, हो सकता है यह परंपरा हो लेकिन यह मज़े का हिस्सा है।

        5. तिल के बीज

        हमेशा तिल के बीज ज़रूर डालें। इन्हें शुद्ध और शुभ माना जाता है। लोगों का मानना ​​है कि इन्हें आग में डालने से अच्छी सेहत मिलती है। तिल खाना काला, सफेद, या गजक या लड्डू के रूप में भी सर्दियों में आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

        और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आप मुरमुरे, गन्ने के टुकड़े, नारियल, घी, जौ, चावल, चने, गेहूं, सूखी मूली के पत्ते, सूखे मेवे, बताशा, मखाने, शकरकंद, हल्दी और इलायची भी चढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये हमेशा रहने वाली खुशी लाते हैं। तो, अपने परिवार को इकट्ठा करें, ये चीज़ें तैयार करें, और इस साल अपनी लोहड़ी की आग को यादगार बनाएं।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

        

        

        संबंधित विषय:

        Published on:

        बड़ी खबरें

        

        त्योहार

        धर्म/ज्योतिष

        ट्रेंडिंग

