Holi 2026 Date: 3 या 4 मार्च कब मनाया जाएगा होली का त्योहार? यहां जानिए सही तिथि और महत्व

Holi Kab Hai 2026 : हिंदू धर्म में होली के पर्व का बहुत ही खास महत्व है। ये त्योहार होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने सारे गिले- शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ रंग और अबीर खेलते हैं। होली का पर्व आपसी एकता और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। इस पर्व को अलग- अलग जगह पर अलग- अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं फगुआ तो कहीं धुलंडी और रंगवाली होली के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाया जाता है। वहीं भक्त प्रह्लाद के बचने की खुशी में अगले दिन सब रंगोंवाली होली खेलते हैं। आइए जाने इस साल ये पर्व किस दिन मनाया जाएगा