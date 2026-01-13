Aaj Ka Rashifal Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क? आज का राशिफल

आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहने वाला है। आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे, समाज में आपका मान – सम्मान बढ़ेगा। आज आप घर पर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं, जिससे घर आकर्षक और सुन्दर लगेगा। इस राशि के रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे व्यक्ति जल्द ही हाउसिंग प्रोजेक्ट को लाँच कर सकतें हैं। आज आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसके आपको लॉन्ग टर्म में फायदे मिलेंगे। आज किसी काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है।